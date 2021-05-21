Компания Apple анонсировала новые возможности для своих "умных" часов Watch, которые позволят управлять устройством без касания экрана.
Apple Watch получат функцию AssistiveTouch, в которой для управления часами будут задействованы встроенные датчики - гироскоп и акселерометр, оптический датчик частоты сердечных сокращений - и машинное обучение. Комплекс технологий позволит устройству распознавать тонкие различия в движении мышц и активность сухожилий, превращая их в управляющие действия.
Читайте такжеАpple представила смарт-часы Apple Watch SE (фото)В частности, с помощью сжимания и разжимания кулака можно будет управлять курсором на экране, принимать и отклонять звонки, работать с центром уведомлений и центром управления Apple Watch. Новые функции появятся в часах после выхода следующей версии операционной системы watchOS 8, передает kommersant.
Заявлено, что AssistiveTouch станет частью расширенного функционала, который призван облегчить использование устройства людям с ограниченными физическими возможностями. Так, для планшетов iPad появится поддержка устройств отслеживания взгляда, которые позволят управлять курсором глазами и нажимать на кнопки, удерживая зрительный контакт.
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