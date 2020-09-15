Компания Apple на презентации 15 сентября представила новые часы Apple Watch Series 6.
Глава компании Тим Кук во время презентации рассказал, что часы Apple Watch можно использовать по-разному: управлять умным домом, слушать музыку, следить за сердцебиением, отслеживать падение. Но основной акцент в презентации этого года сделан на отслеживании состояния здоровья.
Так, новая операционная система WatchOS 7 будет следить за вашим потреблением кислорода: встроенный датчик кислород измерит его уровень всего за 15 секунд. Также появился таймер мытья рук, включающийся автоматически.
Часы также смогут помогать в исследованиях, посвященных влиянию насыщения крови кислородом в борьбе с заболеваниями сердца и легких, а также в исследованиях по изучению вируса гриппа.
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Стоит также добавить, что к одному iPhone можно будет подключить несколько Apple Watch - например детей или пожилых родственников. Таким образом, часы смогут предупредить родственников или близких, если что-то пошло не так.
Помимо этого, можно будет указать, с какими контактами могут общаться ваши дети. Также можно будет следить за местоположением ребенка, но только если модель Apple Watch поддерживает SIM.
В Series 6 - новый двухъядерный процессор S6, который основан на процессорах A13 Bionic с iPhone.
В часах теперь также есть высотомер, а также оптимизирована работа экрана.
Apple также показала множество разных циферблатов. Например - с тахиметром, или циферблат с нарисованными лицами (которые каждый раз разные), а еще появился циферблат мемодзи, которые перебрались с "Айфона".
Новые часы будут доступны в синем, золотом, серо-черном и красном цветах.
Apple Watch Series 6 будет стоить 399$. В американские магазины девайсы поступят 18 сентября.
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