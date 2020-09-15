Основной акцент в презентации этого года сделан на отслеживании состояния здоровья.

Компания Apple на презентации 15 сентября представила новые часы Apple Watch Series 6.

Глава компании Тим Кук во время презентации рассказал, что часы Apple Watch можно использовать по-разному: управлять умным домом, слушать музыку, следить за сердцебиением, отслеживать падение. Но основной акцент в презентации этого года сделан на отслеживании состояния здоровья.

Так, новая операционная система WatchOS 7 будет следить за вашим потреблением кислорода: встроенный датчик кислород измерит его уровень всего за 15 секунд. Также появился таймер мытья рук, включающийся автоматически.

Часы также смогут помогать в исследованиях, посвященных влиянию насыщения крови кислородом в борьбе с заболеваниями сердца и легких, а также в исследованиях по изучению вируса гриппа.

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Стоит также добавить, что к одному iPhone можно будет подключить несколько Apple Watch - например детей или пожилых родственников. Таким образом, часы смогут предупредить родственников или близких, если что-то пошло не так.

Помимо этого, можно будет указать, с какими контактами могут общаться ваши дети. Также можно будет следить за местоположением ребенка, но только если модель Apple Watch поддерживает SIM.

В Series 6 - новый двухъядерный процессор S6, который основан на процессорах A13 Bionic с iPhone.

В часах теперь также есть высотомер, а также оптимизирована работа экрана.

Apple также показала множество разных циферблатов. Например - с тахиметром, или циферблат с нарисованными лицами (которые каждый раз разные), а еще появился циферблат мемодзи, которые перебрались с "Айфона".

Новые часы будут доступны в синем, золотом, серо-черном и красном цветах.

Apple Watch Series 6 будет стоить 399$. В американские магазины девайсы поступят 18 сентября.

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Автор: УНИАН