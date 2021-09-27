Первооткрывателем галактики считается британский астроном Фридрих Вильгельм Гершель, наблюдавший ее в 1787 году.

Телескоп Hubble сделал удивительные фото спиральной галактики с перегородками в созвездии Весы.

Как сообщается на сайте обсерватории, галактика называется NGC 5728 и расположена на расстоянии 130 миллионов световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Ее снимки были сделаны при помощи широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3), которая является чрезвычайно чувствительной к видимому и инфракрасному свету.

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На снимке NCG 5728 выглядит как элегантная, светлая галактика. Однако это фото не показывает, что она также является чрезвычайно энергичным типом галактики, известной как галактика Сейферта.

Этот чрезвычайно энергичный класс галактик питается от их активных ядер, которые известны как активные ядра галактик (AGN). Существует много разных типов AGN, и лишь немногие из них питают галактики Сейферта.

NGC 5728, как и все галактики Сейферта, отличается от других галактик с AGN, поскольку саму галактику можно хорошо видеть. Другие типы AGN, такие, как квазары излучают столько радиации, что за ними практически невозможно наблюдать. В свою очередь, NGC 5728 хорошо видно в оптическом и инфракрасном диапазоне длины волн.

Активное ядро галактики NGC 5728 может фактически излучать некоторый видимый и инфракрасный свет, но он может быть заблокирован пылью, окружающей ядро галактики.

Первооткрывателем галактики NCG 5728 считается британский астроном Фридрих Вильгельм Гершель, наблюдавший ее в 1787 году.

Галактики Сейферта: что известно

Сейфертовские галактики - спиральные или неправильной формы галактики с активным ядром, спектр излучения которого содержит множество ярких широких полос, что указывает на мощные выбросы газа со скоростями до нескольких тысяч километров в секунду. Такие галактики впервые описаны в 1943 году Карлом Сейфертом.

Сейфертовские галактики и квазары - два наиболее распространенных типа галактик с активным ядром. Но, в отличие от квазаров, сейфертовские галактики расположены ближе, поэтому можно исследовать саму галактику, а не только активное ядро.

Активные ядра галактик - ядра, в которых происходят процессы, сопровождающиеся выделением большого количества энергии, не объясняющиеся активностью находящихся в них отдельных звезд и газово-пылевых комплексов. Считается, что в центре активной галактики находится массивный компактный объект, скорее всего - черная дыра, которая и является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне.

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Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий