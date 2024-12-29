По словам исследователей, употребление этого продукта может повышать риск депрессии.

Употребление искусственного мяса может негативно влиять на мозг - в частности, повышать риск депрессии. Об этом говорится в исследовании Food Frontiers, сообщает BILD.

Так, ученые из британского университета Суррея проанализировали данные 3342 человек, две трети из которых составляли женщины. Оказалось, что среди вегетарианцев, которые употребляли заменители мяса, риск депрессии оказался на 42% выше, чем у тех, кто отказался от этих продуктов.

По словам авторов исследования, полученные результаты вызывают беспокойство, ведь люди, употребляющие заменители мяса, чаще страдают от высокого давления. Исследователи предположили, что связь между растительными заменителями мяса и проблемами с психическим здоровьем может быть обусловлена воспалением в организме, что влияет на работу химических веществ в мозге:

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"Эти воспаления могут негативно влиять на химические процессы в мозге, что способствует развитию психических заболеваний".

В то же время издание отмечает, что исследование не выявило существенных различий в общем питательном составе рациона между вегетарианцами, которые ели мясозаменители, и теми, кто этого не делал. Однако вероятность развития синдрома раздражённого кишечника среди потребителей искусственного мяса оказалась на 40% ниже.

"Искусственное мясо может стать полезным инструментом для перехода на растительную диету, что способствует развитию сельского хозяйства. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить связь между вегетарианским питанием и настроением", - сказал один из авторов исследования, профессор Энтони Уэттон.

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