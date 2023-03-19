Ученые исследовали носителей арабского и немецкого языков.

Язык, на котором говорит человек, влияет на его мозг и способ мышления.

К такому выводу пришли ученые Института Макса Планка в Лейпциге. По данным Medical Xpress, это одно из первых исследований, которое доказало, что между мозгами людей, у которых разные родные языки, существуют различия.

Ученые с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследовали мозг носителей немецкого и арабского языков и нашли различия в некоторых его частях.

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Сравнив МРТ мозга 94 носителей разных языков, ученый Сюэху Вэй выяснил, что язык, на котором говорит человек, моделирует связи в мозге, которые лежат в основе его мышления.

Носители арабского языка показали более сильную связь между левым и правым полушариями мозга, носители немецкого языка показали более сильную связь в языковой сети левого полушария. По мнению ученых, это может быть связано со сложным синтаксисом немецкого языка, обусловленным свободным порядком слов. Данные МРТ показали, что соединения белого вещества аксонов языковой сети адаптируются к требованиям обработки и трудностям родного языка.

Как отметили ученые, связи в мозге модулируются обучением и окружающей средой в детстве, именно это влияет на обработку и когнитивное мышление в мозге взрослого человека.

"Наше исследование дает новое представление о том, как мозг адаптируется к когнитивным требованиям", – пояснил автор исследования Альфред Анвандер.

В дальнейшем это исследование поможет ученым больше узнать о межкультурных различиях людей.

Другие исследования мозга

Ученые выяснили причины из-за которых происходит сокращение объема мозга у человека. Первая из них - чрезмерное потребление алкоголя, вторая - чрезмерное потребление кофе, потеря слуха, отсутствие физической нагрузки и сильный стресс.

А ученые из США проанализировали данные 46034 исследований и пришли к выводу, что у женщин активность мозга выше, чем у мужчин.

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