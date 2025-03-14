Первые млекопитающие были слабыми и не могли мериться с динозаврами силой.

Не секрет, что первые млекопитающие долгое время жили рядом с динозаврами и все время от них страдали. Но в конце концов эволюционную битву выиграли именно наши далекие предки, а не динозавры. Новое научное исследование приоткрывает завесу тайны на то, что именно помогло млекопитающим пережить самую темную эпоху своей истории.

Как пишет научный вестник Interesting Engineering, первые млекопитающие использовали темный мех, чтобы пережить эпоху динозавров. Никаких ярких полос, заметных пятен или золотого отблеска - доисторические млекопитающие совсем не были похожи на тех, которых мы знаем сегодня. Эти существа были покрыты темным серым мехом от морды до хвоста.

Новое исследование утверждает, что такая монохромная шерсть служила отличным камуфляжем и позволяла прятаться в тенях днем и быть невидимыми ночью.

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Как отмечают авторы исследования, к сегодняшнему дню ученым уже много известно о цветовой гамме внешнего вида динозавров, особенно летающих. Однако эволюция цвета меха млекопитающих до сих пор оставались вне поля зрения. Теперь же биологи из бельгийского Гентского университета пролили немного света на этот вопрос.

Интересно, что к своим выводам исследователи пришли, изучая не только окаменелые останки первых млекопитающих, но и пигментные структуры в шерсти современных животных и подвергая их статистическому анализу.

Соавтор исследования и эволюционный биолог Мэтью Шоуки признает, что полученные ими результаты не стали неожиданностью, учитывая условия, в которых жили первые млекопитающие.

"В основном они были пищей для динозавров. Они прятались в тени. Поэтому имело смысл, что они были темными", - говорит ученый.

Исследователи говорят, что темный мех также указывает на ночной образ жизни мезозойских млекопитающих, о чем также предполагали предыдущие исследования.

Впрочем, ученые признают, что у них до сих пор слишком мало ископаемого материала вымерших млекопитающих, поэтому всегда есть вероятность, что по крайней мере некоторые виды млекопитающих уже тогда имели яркие цвета.

Исследование опубликовано в журнале Science.

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Как писал УНИАН, два массовых вымирания в истории Земли могли быть вызваны космическими явлениями. Ученые предполагают, что космические взрывы могли привести к эрозии озонового слоя Земли.

Также мы рассказывали, как выглядели древние европейцы. Изначально они не были такими светлыми, как сейчас, поэтому "побеление" несло определенное эволюционное преимущество.

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