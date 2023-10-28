Одна из самых сильных в этом году магнитных бурь накроет Украину и всю Землю в последние числа октября.

Сотрудники лабораторий Солнца постоянно наблюдают за солнечной активностью и предупреждают население о потенциально опасных явлениях. В последние дни октября Землю накроет самая сильная магнитная буря в этом месяце и одна из мощнейших за 2023 год. Мы рассказали, когда ожидаются последние магнитные бури в октябре, и как метеозависимым людям защититься от их влияния.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет магнитная буря большой силы

О том, когда будут последние геомагнитные бури в октябре, предупреждает погодный ресурс Meteoagent. Ближайшая сильная магнитная буря продлится 29 и 30 октября. Сила магнитной бури 29 октября достигнет 7 баллов, что случается очень редко. Мощность большинства бурь не превышает 5 баллов. Активность Солнца 30 октября достигнет 6 баллов, что также бывает редко.

Видео дня

В октябре это последняя буря. Следующее повышение солнечной активности ожидает нас 1 ноября.

Как влияют на человека магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье очень индивидуально для каждого человека. На негативные симптомы магнитной бури чаще всего жалуются обладатели хронических болезней, беременные женщины и пожилые люди. Некоторые метеозависимые люди в дни бурь ощущают сильное недомогание, но для большинства людей такие явления не представляют большой угрозы.

Вот какие симптомы у человека при магнитных бурях бывают чаще всего:

головная боль;

головокружение, потемнение в глазах;

повышение давления;

высокая температура;

сильная общая слабость;

боль в мышцах и суставах;

ломота костей;

бессонница;

обострение хронических заболеваний.

Если в дни бури вы часто ощущаете такие симптомы, то скорее всего вы являетесь метеочувствительным человеком.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитные бури принесли минимальный вред здоровью, за несколько дней до их начала начинайте соблюдать правила здорового образа жизни:

Откажитесь от жареных и острых блюд, а также фастфуда. Добавьте в свой рацион больше сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Убедитесь, что вы употребляете не менее 1,5 литров жидкости в день. Пейте воду с минералами и электролитами.

Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетических напитков, и постарайтесь сократить количество выкуренных сигарет.

Увеличьте физическую активность, выполняя утреннюю зарядку в дни магнитных бурь. Проводите больше времени на свежем воздухе и чаще ходите пешком.

Не забывайте регулярно проветривать комнату, особенно перед сном.

Посвящайте время хобби и приятным занятиям, общайтесь с домашними питомцами. Это поможет снизить уровень стресса.

Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов, постарайтесь отвлечься от негативных мыслей.

Поддерживайте режим сна, ложась спать в одно и то же время. В сутки спите не меньше 7 часов.

Соблюдение таких правил поможет вам пережить даже самые мощные бури без недомогания.

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