В октябре Украину несколько раз накроют слабые, но продолжительные магнитные бури.

Работники солнечных станций ведут круглосуточное наблюдение за Солнцем. Они предупреждают население о том, когда будут магнитные бури и какой мощности достигнут. Благодаря таким прогнозам метеозависимые люди могут заранее подготовиться к трудным периодам. Мы рассказали, когда ожидаются магнитные бури в октябре и как минимизировать их влияние на организм.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда магнитные бури в октябре 2023

Геомагнитные бури в октябре будут не очень сильными, но продолжительными. Месяц сразу начнется с магнитной бури 1-5 октября. Солнечная активность 1,2 и 5 числа будет слабой (4 балла), а 3 и 4 числа - средней (5 баллов).

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Следующая слабая магнитная буря ожидается 13-15 октября. Её мощность не превысит 5 баллов.

В предпоследнюю неделю месяца в Украине прогнозируется четырехдневная магнитная буря 23-26 октября. Её мощность достигнет 3-4 баллов.

Затем всего через день перерыва ожидается сильная магнитная буря 28 октября. Её сила достигнет 6 баллов.

Обратите внимание, что в течение месяца прогноз может измениться, поскольку предугадать поведение Солнца за длительный период сложно.

Как влияют на человека магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье мало изучено учеными. Некоторые исследования указывают на то, что во время бурь неприятные симптомы переживают многие метеозависимые люди. Другие эксперименты свидетельствуют о том, что последствия бурь ощущают лишь космонавты и пилоты.

Не смотря на разногласия среди ученых, множество людей жалуется на ухудшение самочувствия в такие дни. Среди тех, кто чувствует влияние бурь чаще всего, выделяются метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Симптомы магнитной бури различаются у разных людей. Чаще всего метеозависимые люди жалуются на такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота и рвота;

бессонница;

боль в мышцах;

усиление боли при артритах и других хронических заболеваниях;

повышенная температура;

подавленное настроение.

Некоторые люди совсем слабо ощущают влияние бурь. А кто-то в такие дни с трудом поднимается с кровати. Если бури очень негативно влияют на вас - лучше взять больничный на опасные даты.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы минимизировать влияние геомагнитных бурь на здоровье соблюдайте следующие правила, и тогда негативные последствия этого явления вас не коснутся.

Откажитесь от тяжелой, высококалорийной, острой пищи и быстрого питания. Включайте в свой рацион больше сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Пейте не менее 1,5 литров жидкости ежедневно, включая чай и компот. Чаще пейте воду с минералами и электролитами.

В периоды бурь избегайте употребления кофе, алкоголя и энергетических напитков, а также старайтесь уменьшить количество выкуренных сигарет.

Увеличьте физическую активность, выполняя зарядку в дни магнитных бурь. Больше времени проводите на свежем воздухе и старайтесь ходить пешком вместо поездок на транспорте.

Регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном.

Занимайтесь хобби или любыми приятными делами, общайтесь с домашними животными.

Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. По возможности не общайтесь с неприятными людьми.

Поддерживайте режим сна, ложась спать в одно и то же время. Обеспечьте себе не менее 7 часов сна в сутки. Для более качественного сна используйте беруши.

Такие действия помогут вам пережить даже самые сильные магнитные бури незаметно для здоровья.

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