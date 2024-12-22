Специалисты наконец-то смогли установить продолжительность жизни китов.

Некоторые из китов не только самые крупные животные, когда-либо жившие на планете, но и отличаются исключительным долгожительством.

Новое исследование обнаружило, что южне киты тайно были членами клуба долгожителей с самого начала и могут доживать до 130 лет и больше, пишет Iflscience. Чтобы определить это, многопрофильная группа исследователей изучала фотографические данные за последние 40 лет, которые были получены в ходе программ по отслеживанию отдельных южных и североатлантических китов.

Используя эти данные, ученые создали графики, которые показывают долю популяции, доживающую до определенного возраста, известные как кривые выживаемости. Результаты показали, что, хотя продолжительность жизни южных китов составляет 73,4 года, 10% способны прожить более 131,8 лет. Это почти вдвое превышает предел в 70–80 лет, который был известен ученым.

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Однако для североатлантических китов это не такие уж хорошие новости; было обнаружено, что их продолжительность жизни составляет всего 22,3 года, и только 10% популяции живут более 47,2 лет.

Учитывая, насколько тесно связаны эти два вида, почему между ними существует такая значительная разница в продолжительности жизни? "Это не из-за внутренних различий в биологии, и они должны жить гораздо дольше. Они часто запутываются в рыболовных снастях или попадают под удары кораблей, и они страдают от голода, что может быть связано с изменениями окружающей среды, которые мы не до конца понимаем", - пояснил автор исследования Грег Брид.

Ученые смогли определить продолжительность жизни китов только сейчас, поскольку, хотя необходимая технология была разработана в середине 20 века, но до настоящего времени просто не было необходимых для анализа данных.

"Мы не знали, как определить возраст китов, до 1955 года, что было самым концом промышленного китобойного промысла. К тому времени, как мы это выяснили, осталось не так много старых китов для изучения. Поэтому мы просто предположили, что они не живут так долго", - отметил Брид.

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