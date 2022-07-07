Астроному обнаружили этот астероид всего несколько дней назад.

Совсем недавно ученые обнаружили астероид размером с автобус, который сегодня, 7 июля, должен пролететь мимо Земли на очень маленьком расстоянии.

Об этом сообщает Science Alert.

Астероид, названный 2022 NF, совершит очень близкое сближение с Землей, пройдя всего за 90000 километров от нашей планеты. Это около 23% среднего расстояния между Землей и Луной.

Как сообщается, всего несколько дней назад никто не знал, что это произойдет. Астрономы обнаружили астероид, используя системы камер и телескопов, базирующейся на Гавайях.

Напомним, крупнейший в этом году астероид пролетел мимо Земли в конце мая. Его размер в четыре раза превышал размер Эмпайр-стейт-билдинг.

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