Максимальное сближение с Землей состоится 27 мая.

Через несколько дней мимо Земли пролетит крупнейший в этом году астероид.

Об этом сообщает Science Alert.

По данным Центра изучения объектов, сближающихся с Землей, 27 мая к Земле приблизится огромный астероид, который в четыре раза превышает размер Эмпайр-стейт-билдинг.

Астероид, названный 7335, пролетит мимо нашей планеты на расстоянии примерно 4 миллиона километров. Это почти в 10 раз больше среднего расстояния между Землей и Луной.

Тем не менее, учитывая огромные размеры космического камня - а это 1,8 км в диаметре - и относительную близость к Земле, НАСА классифицировало астероид как "потенциально опасный". Это означает, что астероид может нанести огромный ущерб нашей планете, если его орбита когда-либо выйдет на орбиту Земли.

По данным НАСА, 7335 является крупнейшим астероидом, который приблизится к Земле в этом году. По оценкам ученых, астероид движется со скоростью около 76 000 км/ч, или в 20 раз быстрее летящей пули.

Напомним, ранее космический аппарат "Люси" заснял, как выглядит полное лунное затмение из космоса.

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