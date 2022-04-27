Максимальное сближение с Землей произойдет 28 апреля и 9 мая.

В четверг, 28 апреля, около Земли пролетит массивный астероид с предполагаемым размером от 350 до 780 метров.

Об этом сообщает Newsweek.

Как сообщается, этот астероид пролетит мимо нашей планеты со скоростью около 37000 км/ч в четверг. Но всего через несколько дней после этого мимо Земли пролетит еще один астероид, потенциально еще более крупный.

Второй астероид, который совершит максимальное сближение 9 мая 2022 года, имеет предполагаемый размер от 380 до 860 метров. Его скорость будет еще быстрее - около 40000 км/ч. Как сообщается, скорость второго астероида в двенадцать с половиной раз быстрее, чем пуля, выпущенная из винтовки или в 17 раз быстрее, чем реактивный истребитель.

Напомним, ранее телескоп Hubble сделал фото двух галактик в самом разгаре столкновения. Галактическое взаимодействие сделало систему VV689 почти полностью симметричной, и теперь они похожи на огромные галактические крылья.

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