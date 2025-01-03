Хищник может развить новую технику охоты, например, более острые когти или увеличенную скорость.

Археологи обнаружили древнейший известный пример "гонки вооружений" хищника и жертвы, основанный на их изучении древних окаменелостей.

Как пишет Interesting Engineering, эти древние отношения хищника и жертвы имели место 517 миллионов лет назад в океане, который когда-то покрывал регион Южной Австралии.

Добычей было небольшое панцирное животное, которое было дальним родственником современных брахиоподов. Оно оказалось втянутым в смертельную игру с хищником, вероятно, мягкотелым моллюском или червем.

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По мере того, как хищник оттачивал свою способность прокалывать раковину Lapworthella, жертва отреагировала, развив более толстую и прочную броню.

По словам исследователей из Американского музея естественной истории, исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Current Biology, представляет первое конкретное доказательство эволюционной гонки вооружений, произошедшей в кембрийский период.

"Взаимодействие хищник-жертва часто преподносится как основной фактор кембрийского взрыва, особенно в отношении быстрого увеличения разнообразия и численности биоминерализующих организмов в это время. Тем не менее, было мало эмпирических доказательств того, что добыча напрямую реагировала на хищничество, и наоборот", - сказал Рассел Бикнелл, научный сотрудник отдела палеонтологии Музея и ведущий автор исследования.

Отмечается, что эволюционная гонка вооружений похожа на непрерывное соревнование между двумя видами, где каждый из них постоянно эволюционирует, чтобы превзойти другой.

Хищник может развить новую технику охоты, например, более острые когти или увеличенную скорость. Чтобы выжить, вид добычи развивает контрмеры, такие как более прочные панцири. Хищник, теперь находящийся в невыгодном положении, реагирует дальнейшей эволюцией, чтобы сохранить свое преимущество хищника.

Этот цикл адаптации и контрадаптации продолжается бесконечно, заставляя и хищника, и жертву непрерывно эволюционировать.

Ученые изучили большую коллекцию окаменелых раковин, принадлежащих раннему кембрийскому животному под названием Lapworthella fasciculata. Эти раковины невероятно малы по размеру - чуть больше песчинки или немного меньше яблочного семечка. Эти окаменелые раковины были обнаружены в формации Мернмерна, хребты Флиндерс в Южной Австралии.

На этих раковинах были отверстия, что убедительно свидетельствовало о том, что на них напал хищник. Исследователи предположили, что этот хищник, скорее всего, был мягкотелым животным, таким как моллюск или червь, способным прокалывать раковины.

В итоге эволюционная гонка вооружений привела оба вида к невероятным подвигам адаптации.

Исследователи проанализировали окаменелые раковины Lapworthella fasciculata в связи с их геологическим возрастом. Они заметили важную решающую закономерность: по мере увеличения количества раковин с отверстиями, проделанными хищниками, толщина стенок раковин также значительно увеличивалась в течение относительно короткого периода времени.

Они утверены, что эта закономерность убедительно свидетельствует о том, что эволюционная гонка вооружений уже началась: L. fasciculata отреагировал на давление хищников, развив более толстые раковины для лучшей защиты. В ответ хищник, вероятно, развил более мощные механизмы, которые могли бы быть более прочными пронзающими структурами. Бикнелл добавил:

"Эта критически важная эволюционная запись впервые демонстрирует, что хищничество играло ключевую роль в распространении ранних экосистем животных, и показывает быструю скорость, с которой такие фенотипические модификации возникали во время кембрийского взрыва".

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