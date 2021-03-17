Тройка лидеров не изменилась - это Google, Youtube и Facebook.

Украинское подразделение маркетинговой компании Kantar обнародовало топ самых популярных в Украине сайтов за февраль. Рейтинг содержит 25 позиций.

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Как говорится в сообщении на сайте компании, тройка лидеров не изменилась – это Google, Youtube и Facebook.

Как свидетельствует рейтинг, украинцы активно используют интернет-магазины и маркетплейсы, а также ищут в сети работу.

Значительные позиции в рейтинге занимают СМИ. Четверка самых популярных новостных ресурсов, которые попали в топ, выглядит так: Pravda.com.ua (12-е место), Unian.net (20-е место), 24tv.ua (23-е место), Tsn.ua (25-е место).

В то же время, запрещенная в Украине российская соцсеть «Вконтакте» теряет популярность. В феврале она оказалась за пределами рейтинга.

Исследование объединяет данные из 3-х источников: счетчики, интегрированные в сайты; счетчики во фрейме баннерной сети, и данные от респондентов с установленными плагинами в браузерах и приложениями Kantar на телефонах. Данные из всех источников объединяются в режиме реального времени.

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Автор: Дмитрий Захаров