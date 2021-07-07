Поправки приняли из-за все больших опасений относительно того, как нереалистичные стандарты красоты влияют на самооценку и психическое состояние пользователей соцсетей.

В Норвегии блогеров обяжут сообщать об "отфотошопленных" снимках.

Об этом сообщает BBC.

Вскоре там вступят в действие изменения в закон о маркетинге, согласно которому местные блогеры и рекламодатели не будут иметь права публиковать "отфотошопленные" изображения, не предупредив об этом своих подписчиков. Изменения затронут всех, кто публикует платные рекламные посты в соцсетях, - в частности, блогеров, актеров, певцов и других знаменитостей.

На правительственном сайте говорится, что цель закона - снизить давление на общество, которое вызывают "идеализированные люди в рекламе".

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"Среди прочего, вводится обязанность обозначать отретушированную или измененную каким-либо другим образом рекламу, когда это означает, что тело человека отклоняется от реальности с точки зрения формы, размера и вида кожи", - говорится в пояснении.

Исследование, проведенное в прошлом году в Британии, показало: большинство молодых людей в возрасте до 18 лет говорят, что изображения в соцсетях очень сильно влияют на их представления о том, как должно выглядеть тело.

Кстати, в Великобритании ранее также звучали предложения принять похожий на норвежский законопроект, но ни до каких решений дело пока не дошло.

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Автор: Денис Прядко