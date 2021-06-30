По данным правоохранителей, он изготовил никотиновый яд и запланировал нападение на 17 мая - национальный день Норвегии.

Окружной суд Осло признал 16-летнего подростка виновным в планировании теракта в Норвегии и участии в ИГИЛ.

Об этом сообщает The Local.

Молодой человек родом из Сирии был приговорен к пяти годам тюремного заключения с трехлетним испытательным сроком.

По данным правоохранителей, он изготовил никотиновый яд и запланировал нападение на 17 мая - национальный день Норвегии.

«После представления доказательств суд не сомневается в том, что, несмотря на его юный возраст, он принял сознательное решение о совершении террористического акта, хотя его планы не воплотились в нечто более конкретное», - сказал окружной судья Осло Ингвильд Бое Хорнбух.

Читайте такжеВ столице Бангладеш произошел мощный взрыв: более полусотни пострадавших, есть погибшие

Подсудимый признался в изготовлении никотинового яда, но сказал, что сделал это из любопытства после того, как кто-то дал ему рецепт.

Он также признался, что жертвовал деньги сайту с пропагандой ИГИЛ и скачивал пособие о том, как загружать пропаганду ИГИЛ в Twitter, не блокируя его фильтрами.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко