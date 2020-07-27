На раскопках в Аккерманской крепости нашли бутылку времен Османской империи (фото)

Старинный предмет удалось извлечь неповрежденным.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области во время раскопок в Аккерманской крепости обнаружена стеклянная бутылка времен Османской империи.

Об этом в Facebook сообщил одесский историк Андрей Красножон.

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«Ценный предмет, найденный на раскопках – всегда приятно. А, если он еще и стеклянный – приятно вдвойне. Бутылка извлечена без повреждений. Османская империя, XVIII век… Внутри жидкость. Прозрачная. Белого цвета», - сообщил Красножон.

Он полагает, что найденный предмет, обнаруженный во время археологической экспедиции, датируется не позднее 1798 года. Также не исключено, что сосуд был завезен на данную территорию из другой страны.

Справка УНИАН. Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость является историко-архитектурным памятником. Это один из самых популярных туристических объектов юга Украины. Точная дата начала строительства Аккерманской крепости неизвестна. Большинство историков учредителями крепости считают генуэзцев, которые пришли в Причерноморье в XIII веке.

По другим данным, она возведена в XV веке, строилась 200 лет. Это - одно из самых больших и мощных сооружений тех времен на территории современной Украины. Строение из камня известняка общей площадью чуть больше 9 га стоит на высоком скалистом берегу Днестровского лимана. С трех сторон окружено рвом, который в древние времена заполнялся водой, ширина его порядка 14 м, а изначальная глубина – 22 м. Протяженность оборонительных стен - около 2,5 км, высота стен и башен от 5 до 15 м, толщина от 1,5 до 5 м.

Как сообщал УНИАН, ученые обнаружили на территории археологического памятника Мамай-Гора в Запорожской области ряд новых захоронений и артефактов.

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