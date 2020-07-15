Археологи нашли под Запорожьем сокровища скифов и ногайское захоронение (фото)

Среди находок – фрагменты посуды с редким декором и курант.

Ученые обнаружили на территории археологического памятника Мамай-Гора в Запорожской области ряд новых захоронений и артефактов.

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Как сообщается на странице памятника в Facebook, за 12 дней археологи исследовали 9 комплексов. Среди них – семь культовых скифских ям (IV ст. до н. э.), в которых ученые нашли горшок с редким декором, фрагменты сковородки, фрагменты венчика больщой орнаментированной корчаги, курант (орудие для растирания), а также кости рогатого скота и осколок челюсти хищного животного.

Кроме того, ученые нашли фрагмент половецкого рва, или культовую яму (для подтверждения нужны дополнительные исследования) и ногайское захоронение с нетипичной ориентировкой захоронения этих кочевников.

Привіт з поля! За 12 днів роботи ми вже встигли дослідити 9 комплексів, серед яких👇 🔎 Сім культових скіфських ям (IV... Опубликовано Мамай-Гора Понедельник, 13 июля 2020 г.

Мамай-Гора – уникальный археологический памятник, который разрушается Каховским водохранилищем. На ее территории находятся погребальные комплексы, хранящие историю восьми тысячелетий: от неолта до позднего средневековья. На 25% исследованной территории обнаружили уже более 900 культовых комплексов самых раличных культур.

Ранее во время раскопок в Широковском районе Днепропетровской области археологи в десяти курганах обнаружили захоронения энеолитического периода, эпохи бронзы, раннего железного века.

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