В проверке сможет принять участие каждый желающий, независимо от опыта и квалификации, "багбаунти" продлится полгода.

Министерство цифровой трансформации завтра, 27 июля, запускает очередной конкурс ("багбаунти") по поиску уязвимостей в мобильном приложении для оцифрованных документов и услуг "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook.

"Запускаем "багбаунти" мобильного приложения "Дія" второй раз. Призовой фонд: 1 млн грн (35 тыс. долл.). Стартуем завтра. Вознаграждение предусмотрено за каждую найденную уязвимость в коде. Это поможет выявить возможные недостатки и устранить их", - написал он.

По его словам, в проверке сможет принять участие каждый желающий, независимо от опыта и квалификации, "багбаунти" продлится полгода.

"Или до того этапа, когда иссякнет призовой фонд", - добавил вице-премьер.

Читайте также10 новых функций в программе "Дія": какие услуги появились в приложении

Федоров подчеркнул, что тестироваться будет копия "Дії". Такой подход делает невозможным любую угрозу персональным данным пользователей приложения.

Реализация "багбаунти" происходит при поддержке международной платформы Bugcrowd и Агентства по международному развитию США (USAID).

Какое сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Министерство цифровой трансформации уже запускало конкурс по поиску "белыми" хакерами уязвимостей в мобильном приложении для оцифрованных документов "Дія". Эту проверку приложение прошло успешно.

Автор: Павел Степанец