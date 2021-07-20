В течение всего времени в приложении "Дія" успели записаться на вакцинацию 698 тысяч украинцев, а более 40% уже вакцинировались.

Отныне в Украине регистрироваться на прививку от COVID-19 в онлайн-сервисе государственных услуг "Дія" больше не требуется. Теперь вакцинация доступна всем желающим.

Об этом сообщили в сервисе "Дія".

Это связано с началом пятого этапа вакцинации для украинцев. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов.

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"Следовательно, запись через "Дію" больше не нужна", - указали в поддержке сервиса.

В течение всего времени в приложении "Дія" успели записаться на вакцинацию 698 тысяч украинцев, а более 40% уже вакцинировались. Сейчас же, страница, где раньше можно было стать в онлайн-очередь – недоступна.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины объявило о старте пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые, которым исполнилось 18 лет, смогут сделать прививку.

Сейчас полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили уже почти 1,5 миллиона человек. При этом в целом сделали уже почти 4,2 миллиона прививок.

Как записаться на прививку

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в пункты прививок. Они есть в большинстве медучреждениях. Нужно позвонить в регистратуру нужного заведения.

Также можно зарегистрироваться по телефону или онлайн в центры массовой вакцинации в разных городах Украины. В Киеве это можно сделать с помощью сервиса Helsi.me.

Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на этом сайте.

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Автор: Виктория Гордиенко