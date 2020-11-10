На сегодняшней презентации компания Apple продемонстрирует последние новинки.

Сегодня в формате онлайн-конференции пройдет третья за осень презентация компании Apple. Слоган презентации - "One more thing" ("Ещё кое-что").

Что покажет Apple на презентации

Сотрудники не раскрывают тему презентации, однако аналитики имеют предположения. Скорее всего, на сегодняшней конференции будут продемонстрированы новые Mac компьютеры с фирменным ARM-процессорами от самой компании Apple.

Ранее компания выпускала компьютеры с чипами от Intel. Гендиректор Apple Тим Кук сообщил этим летом, что компания планирует выпускать компьютеры на своих процессорах.

Предположительно на презентации могут показать MacBook Pro с чипом от Apple или 13-дюймовый MacBook Air.

По словам Кука, новые фирменные процессоры имеют более высокую производительность по сравнению с прошлыми MacBook. Также оптимизировать программное обеспечение под новые компьютеры будет значительно проще.

Где смотреть презентацию Apple онлайн

На официальном сайте Apple можно посмотреть презентацию онлайн с русскими субтитрами. Начало конференции - 10 ноября в 20:00 по Киеву.

Также презентация будет транслироваться на Youtube-канале Apple. Начало в 20:00. Здесь субтитров не будет.

Ранние презентации Apple 2020

13 октября компания Apple презентовала iPhone 12 Pro с поддержкой 5G.

Другая новинка - новый iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном.

13 октября Apple представила iPhone 12.

Компания анонсировала новую версию умной колонки HomePod – HomePod Mini – уменьшенную версию оригинала в более компактных размерах.

15 сентября Apple представила обновленные "умные" часы Apple Watch и новые модели iPad.

Читайте также другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова