Сегодня в формате онлайн-конференции пройдет третья за осень презентация компании Apple. Слоган презентации - "One more thing" ("Ещё кое-что").
Что покажет Apple на презентации
Сотрудники не раскрывают тему презентации, однако аналитики имеют предположения. Скорее всего, на сегодняшней конференции будут продемонстрированы новые Mac компьютеры с фирменным ARM-процессорами от самой компании Apple.
Ранее компания выпускала компьютеры с чипами от Intel. Гендиректор Apple Тим Кук сообщил этим летом, что компания планирует выпускать компьютеры на своих процессорах.
Предположительно на презентации могут показать MacBook Pro с чипом от Apple или 13-дюймовый MacBook Air.
По словам Кука, новые фирменные процессоры имеют более высокую производительность по сравнению с прошлыми MacBook. Также оптимизировать программное обеспечение под новые компьютеры будет значительно проще.
Где смотреть презентацию Apple онлайн
На официальном сайте Apple можно посмотреть презентацию онлайн с русскими субтитрами. Начало конференции - 10 ноября в 20:00 по Киеву.
Также презентация будет транслироваться на Youtube-канале Apple. Начало в 20:00. Здесь субтитров не будет.
Ранние презентации Apple 2020
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- Другая новинка - новый iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном.
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