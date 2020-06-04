Forbes: NASA все равно заплатит России за полет на "Союзе", несмотря на успех SpaceX

Американское космическое агентство еще в этом году отправит на МКС астронавта на российском космическом аппарате.

NASA собирается заплатить Роскосмосу за полет одного из своих астронавтов. А российские космонавты, скорее всего, полетят в космос с территории США в следующем году.

Поэтому те, кто думали, что исторический запуск пилотируемой миссии SpaceX Crew Demo-2 изменит всю игру, должны подумать еще раз, - пишет Forbes.

После того, как два астронавта NASA отправились на МКС с территории США впервые за почти десятилетие, покончив, казалось бы, с американской зависимостью от услуг России, было много разговоров о разрушительных последствиях для российской космической программы. Кое-кто в SpaceX даже немного злорадствовал. Но не все так просто. Сотрудничеству между США и Россией в этой сфере еще не настал конец.

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В NASA уже объявили, что отправят астронавта Кейт Рубинс на шесть месяцев на МКС в роли инженера и члена экипажа Expedition 63/64. Она полетит туда на корабле SpaceX с территории Флориды по цене 55 миллионов долларов за место? Нет!

Рубинс совершит путешествие вместе с космонавтами Сергеем Рыжиковый и Сергеем Куд-Сверчковым из российского агентства "Роскосмос". Вместе они стартуют на "Союзе МС-17" с космодрома "Байконур" в Казахстане 14 октября 2020 года. И NASA заплатит за место для Рубинс 90 миллионов долларов так, будто Crew Dragon от SpaceX никуда и не летал.

"Этот вариант контракта предусматривает уплату 90 миллионов долларов за одно место в составе экипажа миссии осенью 2020 года включительно с тренировкой и подготовкой к запуску, операциями в полете и во время приземления, а также включая спасение экипажа на протяжении длительной миссии и доставку небольшого груза на станцию и с нее", - сказала пресс-секретарь NASA Стефани Шерхолц.

"Сумма также включает вспомогательные услуги, связанные с запуском и приземлением", - добавила она.

Однако, вполне возможно, что Рубин станет последним астронавтом США, который отправился на МКС из Казахстана на российском судне.

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"NASA полностью уверена, что коммерческие провайдеры США будут доступными в 2020/2021 годах, а в дальнейших покупках мест в "Союзах" больше не будет необходимости", - сказала Шерхолц.

Forbes напоминает, что астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт японского космической программы JAXA Соічі Ногучи отправятся на МКС на борту SpaceX Crew Dragon 20 августа 2020 года. Почему Рубин не может полететь с ними? Ведь в космическом корабле от компании Илона Маска 7 мест для экипажа.

"В случае миссий коммерческих подрядчиков NASA заключила контракт о 4 места. NASA использует дополнительное пространство для доставки более 100 килограммов груза на станцию и обратно во время каждой миссии", - пояснила Шерхолц.

Если полет Рубин на "Союзе" будет последним, тогда "Роскосмосу", возможно, придется столкнуться с другим сценарием. Без щедрых чеков от NASA руссийское агентство может начать платить SpaceX и Boeing за места на борту.

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"NASA ведет обсуждение с "Роскосмосом" о будущем "Союза" и операционных коммерческих пилотируемых миссиях, которые будут включать членов экипажа от США и космонавтов для продолжения безопасной работы космической станции", - сказала Шерхолц.

"Ожидается, что космонавты смогут летать на Crew Dragon и Boeing Starliner и наоборот. Точные детали, как это будет происходить, мы сейчас обсуждаем", - добавила она.

Boeing собирается осуществить беспилотный тестовый полет корабля CST-100 Starliner к концу 2020 года.

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