Как прошел исторический запуск ракеты SpaceX с астронавтами NASA: яркие кадры (фоторепортаж)
01:57, 31 мая 2020Наука и IT
29 0
Запуск в этот раз состоялся по плану.
Момент запуска / REUTERS
В США со второй попытки состоялся запуск на орбиту ракеты компании SpaceX - Crew Dragon.
Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли направляются к Международной космической станции.
Запуск состоялся по плану - в 22:22 субботы, 30 мая (по киевскому времени). Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте УНИАН.
Историческое событие сопровождалось массой положительных эмоций. За процессом запуска наблюдают миллионы людей во всем мире. На космодром прибыл и президент США Дональд Трамп вместе с вице-президентом Майком Пенсом.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter