цей матеріал доступний українською

Как прошел исторический запуск ракеты SpaceX с астронавтами NASA: яркие кадры (фоторепортаж)

01:57, 31 мая 2020
Наука и IT
29 0
Момент запуска / REUTERS

Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли направляются к Международной космической станции.

Запуск состоялся по плану - в 22:22 субботы, 30 мая (по киевскому времени). Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте УНИАН.

Историческое событие сопровождалось массой положительных эмоций. За процессом запуска наблюдают миллионы людей во всем мире. На космодром прибыл и президент США Дональд Трамп вместе с вице-президентом Майком Пенсом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter