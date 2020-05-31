Как прошел исторический запуск ракеты SpaceX с астронавтами NASA: яркие кадры (фоторепортаж)

Запуск в этот раз состоялся по плану.

В США со второй попытки состоялся запуск на орбиту ракеты компании SpaceX - Crew Dragon.

Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли направляются к Международной космической станции.

Запуск состоялся по плану - в 22:22 субботы, 30 мая (по киевскому времени). Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте УНИАН.

Историческое событие сопровождалось массой положительных эмоций. За процессом запуска наблюдают миллионы людей во всем мире. На космодром прибыл и президент США Дональд Трамп вместе с вице-президентом Майком Пенсом.

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