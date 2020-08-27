В США будут продавать по одной PlayStation 5 в руки и только самым активным пользователям

Sony начала формировать строгую электронную очередь желающих купить новую игровую консоль.

В США получить игровую консоль PlayStation 5 по предварительному заказу смогут не все желающие, а только самые активные пользователи.

Об этом Sony сообщила на официальном сайте PlayStation.

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По словам компании, для предварительного заказа будет доступно ограниченное количество PS5. Поэтому те, кто желает получить консоль на старте продаж, должны оформить заявку на сайте PlayStatation и стать в электронную очередь. Из этой очереди компания выберет только тех, у кого уже есть PS4 и аккаунт в сети PSN. Из этих пользователей будут отобраны самые активные. Им и вышлют приглашение. Однако даже это не гарантирует получение консоли нового поколения.

"Когда вы получите приглашение по электронной почте, мы рекомендуем вам следовать инструкциям и действовать быстро", – говорится в сообщении Sony.

Фактически компания говорит о том, что получившие приглашение должны незамедлительно приобрести консоль PlayStation 5, иначе эту возможность отдадут следующему пользователю в электронной очереди.

Игроков будут отбирать в зависимости от их интересов и активностей, связанных с продуктами PlayStation.

Те, кто получит приглашение смогут приобрести только одну консоль в руки – PS5 или PS5 Digital Edition. Однако список дополнительных устройств для приобретения одним пользователем немного шире:

2 контроллера DualSense;

2 зарядных станции для контроллеров DualSense;

2 пары беспроводных наушников Pulse 3D;

2 мультимедийных пульта Media Remote;

2 HD-камеры;

Ожидается, что консоль нового поколения от Sony поступит в продажу в ноябре этого года. Однако официальная цена PlayStation 5 до сих пор неизвестна.

Трейлер PlayStation 5

PlayStation 5 была впервые представлена в июне 2020 года на трансляции Future of Gaming. Компания показала две версии PS5 – обычную и Digital Edition, в которой будет отсутствовать Blu-ray привод. К концу этого года Sony намерена произвести 10 миллионов консолей нового поколения.

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Автор: Сергей Коршунов