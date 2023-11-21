Исследователи изучают группу планет, которые, по всей видимости, сжимаются. Причиной может быть радиация.

За пределами нашей Солнечной системы существуют самые разные миры. Далекие чужеродные планеты, называемые экзопланетами, могут быть газовыми гигантами вроде Юпитера, скалистыми шарами размером с нашу планету или даже "супер-пухлыми" с плотностью сахарной ваты.

Но есть загадочный разрыв, в котором должны быть планеты примерно в 1,5-2 раза шире Земли, пишет Business Insider. Исследование, опубликованное в The Astronomical Journal, может раскрыть тайну пропавших экзопланет.

Таинственная дыра, где должны быть планеты

Среди более чем 5000 экзопланет, открытых NASA, есть множество суперземель (которые в 1,6 раза шире нашей планеты) и множество субнептунов (примерно в два-четыре раза больше диаметра Земли), но между ними почти нет планет.

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"Ученые, изучающие экзопланеты, теперь имеют достаточно данных, чтобы сказать, что этот разрыв не является случайностью. Что-то происходит, что мешает планетам достигать и/или оставаться такого размера", - заявила Джесси Кристиансен, научный сотрудник Калифорнийского технологического института и научный руководитель Архива экзопланет NASA.

Ученые полагают, что это происходит потому, что некоторые суб-Нептуны сжимаются - теряют свою атмосферу и быстро преодолевают разницу в размерах, пока не станут такими же маленькими, как суперземля.

В последнем исследовании Кристиансен предполагается, что эти миры сжимаются, потому что радиация из ядер планет выталкивает их атмосферы в космос.

Сами планеты, возможно, отталкивают свои атмосферы

Сжимающимся экзопланетам может не хватать массы (и, следовательно, гравитации), чтобы удерживать свои атмосферы плотными. Однако точный механизм утраты атмосферы остается неясным.

Новое исследование поддерживает одну гипотезу, которую ученые называют "потерей массы за счет энергии ядра".

Потеря массы с помощью ядра - это когда ядро планеты излучает радиацию, которая выталкивает ее атмосферу снизу, что со временем приводит к ее отделению от планеты.

Другая гипотеза, называемая фотоиспарением, утверждает, что атмосфера планеты рассеивается под действием излучения родительской звезды.

Но считается, что фотоиспарение происходит к тому времени, когда планете исполнится 100 миллионов лет, а потеря массы за счет энергии ядра может произойти ближе к миллиардному дню рождения планеты, говорится в исследовании.

Чтобы проверить эти две гипотезы, команда Кристиансена изучила данные бывшего космического телескопа Kepler.

Они исследовали звездные скопления, возраст которых превышает 100 миллионов лет. Поскольку считается, что планеты примерно того же возраста, что и их родительские звезды, планеты в этих скоплениях должны быть достаточно старыми, чтобы подвергнуться фотоиспарению, но недостаточно старыми, чтобы терять массу за счет энергии ядра.

Учёные обнаружили, что большинство планет там сохранили свою атмосферу, что делает потерю массы, вызванную энергией ядра, более вероятной причиной возможной потери атмосферы.

"Однако недавняя работа предполагает продолжающуюся последовательность массовых потерь, при которой действуют оба процесса", - отметила Кристиансен.

Другие новости о космосе

Как сообщал УНИАН, ранее в ходе наблюдений за туманностью Ориона были обнаружены десятки объектов размером с планету, которые могут знаменовать существование новой астрономической категории.

Свободно плавающие объекты получили название двойных объектов массы Юпитера, или Jumbo. Они слишком малы, чтобы быть звездами, но они не поддаются общепринятому определению планеты, поскольку не вращаются вокруг родительской звезды.

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