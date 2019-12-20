Ученые разгадали загадку рыхлых планет из «сахарной ваты»

Планеты размером с Юпитер и чрезвычайно маленькими массами могут уменьшиться в размерах в ближайшие миллиарды лет.

Астрономы открыли удивительную новую суть «супер-пухлых» экзопланет, плотность которых можно сравнить с сахарной ватой. Три планеты были открыты в 2012 году на орбитах вокруг звезды Kepler 51, которая похожа на Солнце.

Как пишет Newsweek, планеты расположены на расстоянии 2400 световых лет от Земли. Они имеют самую низкую плотность среди всех известных в настоящее время экзопланет.

«Они очень странные», - сказала Джессика Либби-Робертс из Университета Колорадо, которая возглавила проект изучения свойств этих космических тел.

Когда ученые впервые обнаружили чрезвычайно низкую плотность планет в 2014 году, они были очень удивлены результатами. Теперь Либби-Робертс и ее коллеги сделали новые оценки массы и плотности трех космических объектов с помощью телескопа Hubble и независимо подтвердили их «рыхлую» природу.

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Три планеты имеют размеры, подобные Юпитеру. Однако, они в сотни раз легче. Их массы только в несколько раз больше, чем у Земли. Команда ученых установила, что плотность планет меньше 0,1 грамма на кубический сантиметр. Фактически это плотность сахарной ваты. Ученые допускают, что планеты, скорее всего, состоят из водорода и гелия, которые окружены густым туманом из метана. Эта атмосфера может быть похожа на атмосферу Титана, одного из спутников Сатурна.

Также астрономы обнаружили, что планеты, похоже, постепенно «испаряются» из-за слишком близкого расположения к своей звезде. Поэтому в ближайшие миллиарды лет их размеры могут сильно уменьшиться.

Очень «пухлые» планеты – большая редкость. Сегодня ученые зафиксировали только 15 таких. И ничего подобного не существует в нашей Солнечной системе.