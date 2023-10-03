Двойные объекты массой Юпитера, свободно плавающие в туманности Ориона, по-видимому, не соответствуют обычному определению планет.

В ходе наблюдений в туманности Ориона были обнаружены десятки объектов размером с планету, которые могут знаменовать существование новой астрономической категории. Об этом пишет The Guardian.

Свободно плавающие объекты, получившие название двойных объектов массы Юпитера, или Jumbo, появились на впечатляющих изображениях, полученных космическим телескопом Джеймса Уэбба. Объекты слишком малы, чтобы быть звездами, но они не поддаются общепринятому определению планеты, поскольку не вращаются вокруг родительской звезды.

Это открытие также, по-видимому, противоречит существующим теориям формирования звезд и планет, которые предполагают, что невозможно сформировать объекты размером с Юпитер посредством процесса, который приводит к возникновению звезд внутри облаков пыли и газа, обнаруженных в туманности.

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Профессор Марк МакКогрин, старший советник по науке и исследованиям Европейского космического агентства (ESA), сказал, что наблюдения были вдохновлены данными наземных телескопов, намекающими на существование таинственного класса объектов.

"Мы искали эти очень маленькие объекты и находим их. Мы находим их размером всего лишь в одну массу Юпитера, даже в половину массы Юпитера, свободно плавающими, не "привязанными" к звезде. Физика утверждает, что невозможно создавать даже такие маленькие объекты. Мы хотели посмотреть, можем ли мы сломать физику? И я думаю, что да, и это хорошо", - сказал он.

Большие, горячие, газообразные объекты по своему составу напоминают планеты; анализ показал наличие пара и метана в их атмосферах, но технически они не являются планетами. Эксперты остановились на названии двойных объектов массы Юпитера, потому что из сотен идентифицированных объектов, похожих на планеты, десятки образовались парами.

"У большинства из нас нет времени погружаться в дебаты о том, что является планетой, а что не планетой. Как будто моя кошка - домашнее животное, похожее на чихуахуа. Но это не чихуахуа, это кошка", - сказал МакКогрин.

Возраст Джамбо составляет около 1 миллиона лет (по астрономическим меркам младенцы), а адская температура на поверхности составляет около 1000°С. Однако без родительской звезды они будут быстро остывать и на короткое время будут иметь температуру, близкую к обитаемой, а затем станут невероятно холодными. Однако, поскольку они являются газовыми гигантами, их поверхность не будет содержать жидкую воду даже в течение короткого периода умеренного климата, а это означает, что они вряд ли станут серьезными претендентами на место обитания инопланетной жизни.

Наблюдения сконцентрированы на туманности Ориона, которую можно увидеть невооруженным глазом как размытую среднюю "звезду" в "мече" созвездия Ориона. Расположенная на расстоянии 1344 световых лет от нас (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН), это ближайшая к Земле область массивного звездообразования, и на последних изображениях она выглядит как небесный шедевр с клубящимися облаками пыли и газа, взрывами и звездными лучами.

Звезды образуются, когда пылевые и газовые облака в туманности остывают, постепенно фрагментируются и в конечном итоге разрушаются под действием собственной гравитации. Наименьшие звезды имеют массу около 80 масс Юпитера, ниже этой массы ядро недостаточно плотное, чтобы синтезировать водород. Но более мелкие объекты могут объединяться посредством того же процесса, в том числе тускло светящиеся коричневые карлики, иногда называемые несостоявшимися звездами, а также объекты планетарной массы, масса которых меньше 13 масс Юпитера. Но теоретические предположения говорят, что нижняя граница для объекта, формирующегося в результате звездообразного гравитационного коллапса, составляет около трех-семи масс Юпитера.

Иногда наблюдались и более мелкие свободно перемещающиеся объекты, но было неясно, сформировались ли они на месте или были выброшены из планетарного диска вокруг другой звезды. Последние наблюдения сложнее объяснить, потому что из сотен обнаруженных объектов размером примерно с Юпитер десятки находятся в двойных парах. "Как можно выбросить две вещи [с орбиты звезды] в хаотическом взаимодействии и снова заставить их склеиться?" - спросил МакКогрин.

Результаты исследования опубликованы в виде препринта, но еще не прошли экспертную рецензию.

"Я не знаю, как объяснить такое большое количество объектов, которые они видели. Кажется, что мы что-то упускаем во всех существующих на данный момент теориях. Похоже, существует механизм формирования этих [объектов], о котором мы еще не думали", - сказал профессор Мэтью Бейт, руководитель отдела астрофизики Эксетерского университета, не принимавший участия в исследовании.

"Такие открытия делаются довольно редко. В последнее десятилетие многие из нас думали, что мы довольно хорошо разобрались в формировании звезд. Так что это действительно очень, очень неожиданный результат, и нам предстоит многому научиться из него", - добавил Бейтс.

Профессор Энтони Уитворт, астрофизик из Кардиффского университета, назвал эти наблюдения "потрясающим результатом". По его предположению, бинарные объекты могли сформироваться внутри диска, а затем быть выброшены парой. "Для этого потребуется взаимодействие с другими звездами в плотном звездном поле Ориона. В принципе все возможно", - сказал Уитворт.

Исследование туманности Ориона - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее космический телескоп Джеймса Уэбба прислал на Землю захватывающие дух фото туманности Ориона. Полученные снимки проливают свет на окружающую среду, похожую на нашу Солнечную систему, когда она сформировалась более 4,5 миллиарда лет назад.

Ученые надеются, что эти снимки помогут им лучше понять, что происходило в течение первого миллиона лет планетарной эволюции Млечного Пути.

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