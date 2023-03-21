Астрономы боятся, что не смогут изучать космос и могут проморгать астероид, который уничтожит человечество.

Международное научное сообщество призывает запретить создание "мегасозвездий низколетящих спутников", таких как система Starlink Илона Маска, которые приводят к "световому загрязнению" неба и мешают астрономам изучать небо. Об этом пишет The Guardian.

В серии статей, опубликованных в профильных научных изданиях, ученые бьют тревогу из-за "переосвещенности" ночного неба. Некоторые астрономы приравнивают эту проблему к таким же вредным явлениям как табачное и нефтяное лобби, для которого нужно ввести государственное регулирование.

"В масштабах немедленной или долгосрочной пользы и вреда для общества, несмотря на популярность спутниковых мегасозвездий, мы не должны отвергать возможность их запрета. Наоборот, мы считаем, что последствия и риски слишком высоки, чтобы исключить такую ​​возможность", — заявляют ученые.

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Некоторые астрономы пошли еще дальше и призвали ввести ограничения для искусственного освещения в ночное время в целом.

"Мы наблюдаем драматическую, фундаментальную и, возможно, полупостоянную трансформацию ночного неба, не имеющую исторических прецедентов и с ограниченным контролем", — заявил Джон Барентин из Dark Sky Consulting.

Ученые отмечают, что переосвещенность ночного неба мешает не только фундаментальным исследованиям, но и безопасности человечества. В частности они опасаются, что мы не сможем своевременно заметить космические объекты, представляющие высокий риск столкновения с нашей планетой.

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