Десятилетний контракт Microsoft получила в октябре 2019 года.

Министерство обороны США отменяет контракт на 10 миллиардов долларов, заключенный с компанией Microsoft. Речь идет о проекте по созданию облачной системы под названием Jedi.

Об этом пишет DW.

В заявлении ведомства указано, что контракт больше не соответствует потребностям министерства.

"Учитывая постоянные изменения технологической среды, стало понятно, что контракт на облачный проект Jedi, (...) больше не соответствует требованиям для покрытия пробелов в возможностях министерства обороны", - говорится в сообщении.

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Фаворитами считаются Amazon и Microsoft, однако обещают рассмотреть предложения от других компаний.

Проект Jedi предусматривал создание облачной системы для обмена информацией из всех родов войск в общей системе с использованием искусственного интеллекта.

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Автор: Людмила Жерновская