Похожее предложение Microsoft делала пользователям Windows 7 и Windows 8.

Американская корпорация Microsoft может установить ограничение по времени перехода на новую операционную систему (ОС) Windows 11.

В компании заявляют, что пока не знают точные сроки остановки предложения, однако случится это не раньше чем через год после выхода системы.

Похожее предложение Microsoft делала пользователям Windows 7 и Windows 8. Тогда в компании дали пользователям год, чтобы бесплатно обновиться до Windows 10, передает kommersant.

Операционная система Windows 11: детали

26 июня Microsoft официально представила новую версию ОС - Windows 11. Система отличается новым дизайном, улучшением производительности и возможностью запускать приложения для Android.

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Рабочий стол сильно изменился. По умолчанию иконки приложений и меню «Пуск» на панели задач теперь располагаются по центру, «живые плитки» окончательно ушли в прошлое.

29 июня компания выпустила Windows 11 для участников программы тестирования Insider, а также намекнула, что Windows 11 может выйти 20 октября.

А 2 июля стало известно, что эпохе "синего экрана смерти" в Windows пришел конец. Microsoft поменяет цвет экрана в новой версии операционной системы. Так, в новой Windows 11 экран, который появляется при критической ошибке системы, станет черным. Печальный смайл и QR-код останутся.

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Автор: Ирина Погорелая