Ученые выяснили, насколько сильно птицы полагаются на свой слух во время пения

В ходе исследования каждая птица демонстрировала свою уникальную структуру песни.

Пение птиц следует строгим грамматическим правилам, подобно человеческим предложениям. Но что же происходит, когда птицы не слышат своего пения? Это решила выяснить международная группа ученых, которая провела исследование на бенгальских зябликах, пишет Study Finds.

Ученые сделали важное открытие о том, как птицы поддерживают свои песни. В своем исследовании они пришли к выводу, что бенгальские зяблики в значительной степени полагаются на собственный слух, чтобы поддерживать свое пение.

"Последовательности слогов птичьих песен, хотя и гораздо проще, организованы примерно так же, как и человеческий язык, поэтому птицы представляют собой хорошую модель для изучения нейробиологии языка", - рассказал ведущий автор исследования Деже Джин, доцент кафедры физики Университета штата Пенсильвания.

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Он поделился, что в песнях бенгальских зябликов есть определенные правила. Например, вероятность каждого слога зависит от того, что было до него.

Всего исследователи проанализировали песни шести взрослых самцов бенгальских зябликов. Каждый из них способен исполнять песни из 7-15 отдельных слогов.

Благодаря специальной формуле ученые смогли воспроизвести песенные паттерны каждой птицы. Так они определили минимальный набор правил, необходимый для описания их музыкальной "грамматики", объяснили в издании.

По словам ученых, каждая птица демонстрировала свою уникальную структуру песни, состоящую из 7-15 отдельных слогов. Некоторые птицы демонстрировали более сложные паттерны, чем другие.

В ходе исследования ученые хирургическим путем удалили у птиц спиралевидную часть внутреннего уха, которая отвечает за слух. Это привело к сильным изменениям в их пении.

В издании подчеркнули, что птицы по-прежнему могли произносить слоги, но замысловатые правила, определяющие, как эти слоги сочетаются друг с другом, начали распадаться. Это ухудшение было особенно заметно в переходных точках песен, где птицы обычно делали выбор, зависящий от контекста, какой слог петь следующим.

Ученые поделились, что лишившись возможности слышать себя, птицы стали делать этот выбор более беспорядочно, что говорит о том, что постоянная слуховая обратная связь имеет решающее значение для поддержания сложной структуры песни.

Исследование показало, что для поддержания сложных вокальных паттернов птиц требуется постоянная сенсорная обратная связь.

Другие исследования ученых

Ранее ученые узнали, как именно волки превратились в собак. Эволюционный процесс проходил в два этапа, на первом из которых инициатива была за самими волками.

Кроме того, ученые нашли окаменелость возрастом 150 миллионов лет, которая переписала эволюцию птиц. В Baminornis zhenghensis смешались черты динозавра и современного вида птиц.

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