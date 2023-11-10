Обнаружение этой галактики поставило ученых в тупик.

Международная группа исследователей обнаружила древнюю галактику, которая очень похожа на наш Млечный Путь. Исследование, опубликованное в журнале Nature, поставило ученых в тупик, ведь ранее считалось, что такие галактики относительно "молоды".

Далекое образование ceers-2112 обнаружили с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона космического телескопа Джеймса Уэбба.

Хотя первоначальный просмотр изображений не выявил ничего, кроме туманного пятна, дальнейшее исследование показало, чем была древняя система - это сложная спиральная структура с перемычками, подобная Млечному Пути.

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Как сообщается, галактики бывают самых разных форм, размеров и светимости, которые отражают их эволюционную историю. Некоторые из них большие и выпуклые, некоторые маленькие и неправильные, некоторые гигантские и вытянутые.

А есть такие, как наша, которые кружатся, со звездами и газом, сконцентрированными в "рукавах", которые изгибаются в космосе.

Хотя на форму галактики влияет множество факторов, от столкновений монолитов до скопления соседей, долгое время считалось, что сложные формы требуют времени. Считается, что спиральные галактики с перемычкой, такие как Млечный Путь, не существовали раньше, чем около 8 миллиардов лет назад.

Тем не менее, измерение растянутого света ceers-2112 позволяет предположить, что всего через 2 миллиарда лет после Большого взрыва она уже выглядела подобным образом.

"Перемычка в ceers-2112 предполагает, что галактики созрели и стали упорядоченными гораздо быстрее, чем мы думали ранее, а это означает, что некоторые аспекты наших теорий формирования и эволюции галактик нуждаются в пересмотре", - говорят астрономы.

В прошлом, когда Вселенная была очень молодой, галактики были нестабильными и хаотичными. Считалось, что "рукава" не могли образовываться или существовать долго в галактиках ранней Вселенной.

Это открытие дополняет ряд недавних неожиданных открытий, касающихся условий ранней Вселенной, галактик, которые сияют слишком ярко, или черных дыр, которые растут слишком быстро.

Не так давно ученые рассчитали максимально точное значение массы Млечного Пути.

По их мнению, большая часть массы Млечного Пути не сосредоточена в центре, а простирается в виде галактического гало. Массу таких крупных объектов удобно отображать взяв за основу Солнце. Так, звезда весит примерно 1 983 000 000 000 000 000 000 000 000 000 кг, а Млечный Путь имеет 1 триллион солнечных масс, плюс или минус несколько сотен миллиардов солнечных масс.

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