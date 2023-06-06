Большая часть массы простирается в виде галактического гало.

Ученые рассчитали максимально точное, как они считают, значение массы Млечного Пути.

Как пишет Phys, есть несколько способов и подходов в оценке массы галактики.

Один из них требует исследования движения звезд в нашей галактике. Большинство из них вращается по круговой орбите вокруг галактического центра, и поэтому можно использовать скорость звезды и ее расстояние от центра, чтобы определить массу внутри ее орбиты.

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Используя зависимость скорости от расстояния, можно получить так называемую кривую вращения, измерение которой позволило астрономам выяснить, что масса галактик значительно больше, чем следует из наблюдений за звездами. Это связано с тем, что большая часть этой массы составляет темная материя.

По мнению ученых, большая часть массы Млечного Пути не сосредоточена в центре, а простирается в виде галактического гало. Массу таких крупных объектов удобно отображать взяв за основу Солнце. Так, звезда весит примерно 1 983 000 000 000 000 000 000 000 000 000 кг, а Млечный Путь имеет 1 триллион солнечных масс, плюс или минус несколько сотен миллиардов солнечных масс.

Другие новости о космосе

Как ранее сообщал УНИАН, астрономы обнаружили две новые экзопланеты типа"суперземля", а также инопланетный мир с двумя солнцами и бурной песчаной бурей.

Кроме того, ученые зафиксировали странный радиосигнал из космоса, который периодически повторялся. Им удалось отследить его и установить источник

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