Ученые обнаружили, что, добавляя в бетон обожженную кофейную гущу, можно увеличить его прочность на 30%.

Исследователи из Австралии нашли оригинальное практическое применение для кофейной гущи в строительстве. Как сообщает Science alert, ученые из Мельбурнского королевского технологического института обнаружили, что, добавляя в бетон обожженную кофейную гущу, можно увеличить его прочность на 30%.

Это открытие помогает решить сразу несколько проблем. Так, издание отмечает, что ежегодно в мире производится 10 миллиардов килограммов кофейных отходов. Большая часть попадает на свалки., что представляет собой экологическую проблему, поскольку при этом выделяется большое количество парниковых газов, включая метан и углекислый газ, которые способствуют изменению климата.

В то же время в условиях бурно развивающегося строительного рынка во всем мире также постоянно растет спрос на бетон, что также создает экологическую проблему, поскольку для его производства используют природный песок.

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При этом, используя подход экономики замкнутого цикла, можно не допускать попадания органических отходов на свалку, а заменять ими природные ресурсы, такие как песок, уверены ученые.

Эксперименты с кофейной гущей

Отмечается, что органические продукты, такие как кофейная гуща, нельзя добавлять непосредственно в бетон, так как они выделяют химические вещества, ослабляющие прочность строительного материала. Поэтому ученые нагрели кофейные отходы до температуры более 350°C, лишив их при этом кислорода.

"Этот процесс называется пиролизом. Он разрушает органические молекулы, в результате чего образуется пористый, богатый углеродом древесный уголь, называемый биоуглем, который может образовывать связи и тем самым включаться в цементную матрицу", - говорится в статье.

Ученые также пытались пиролизовать кофейную гущу при температуре 500°C, но полученные частицы биоугля оказались не такими прочными.

"Исследователи предупреждают, что им все еще необходимо оценить долгосрочную долговечность своего цементного продукта. Сейчас они работают над тестированием того, как гибридный кофе-цемент ведет себя в условиях циклов замораживания/оттаивания, водопоглощения, истирания и многих других стрессовых факторов. Команда также работает над созданием биоуглей из других источников органических отходов, включая древесину, пищевые и сельскохозяйственные отходы", - говорится в статье.

Советы любителям кофе

Так, ученые утверждают, что не стоит пить кофе сразу после пробуждения, поскольку в это время у человека максимального уровня достигает гормон стресса - кортизол, а кофе влияет на выработку этого гормона.

Таким образом, выпив кофе утром, человек может не получить от него полной пользы и поэтому, возможно, лучше отложить потребление напитка на время, когда уровень кортизола снизится.

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