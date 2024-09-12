Астрономы заметили странную структуру на Марсе: это может быть признаком жизни на планете

Эта структура является остатком древнего озера, высохшего миллиарды лет назад.

Недавно астрономы заметили странный знак, излучаемый с поверхности Марса, когда они осматривали инопланетный ландшафт в рамках нового исследования. Структура, похожая на смайлик, которую можно увидеть только при определенных условиях, является остатком древнего озера, высохшего миллиарды лет назад – и может содержать признаки прежней жизни на Красной планете, пишет Live Science.

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало изображение смайлика в Instagram 7 сентября. Улыбающуюся фигуру, состоящую из кольца древних залежей хлоридной соли с парой глаз-кратеров, сфотографировал орбитальный аппарат ЕКА ExoMars Trace Gas Orbiter, который с 2016 года анализирует уровень метана и других газов в разреженной атмосфере Марса.

Обычно такие отложения невозможно отличить от остальной поверхности Марса. Но при наблюдении с помощью инфракрасных камер, подобных тем, что установлены на орбитальном аппарате ExoMars, соли выглядят розовыми или фиолетовыми.

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Фотография была сделана в рамках исследования, опубликованного 3 августа в журнале Scientific Data, в котором исследователи создали первый надежный каталог залежей хлоридной соли на Марсе, используя изображения с орбитального аппарата ExoMars Orbiter. В целом команда обнаружила 965 различных залежей, разбросанных по всему инопланетному миру, размером от 1 000 до 10 000 футов (от 300 до 3 000 метров) в ширину. Пока непонятно, насколько большим является обнаруженный "смайлик".

Эти залежи особенно важны, поскольку они "могут обеспечить оптимальные условия для биологической активности и сохранения", что делает их "первоочередной целью для астробиологических исследований", пишут исследователи в статье.

Когда-то Марс был водным миром, с озерами, реками и мелководным океаном, подобным земному. Но где-то между 2 и 3 миллиардами лет назад вода высохла после серьезных климатических изменений. Вероятно, это произошло из-за потери магнитного поля Марса, что позволило солнечному ветру постепенно соскрести большую часть атмосферы планеты и в конце концов привело к тому, что большая часть жидкой воды замерзла или испарилась в космос.

Соленые отложения остались после того, как последняя вода исчезла из озер Марса в конце "динамического водного прошлого" планеты, пишут исследователи. В некоторых местах остатки солей являются единственным доказательством того, что там вообще была вода, добавили они. Но эти отложения также могут иметь большое значение для поиска доказательств древней жизни на Марсе.

Исследователи считают, что когда марсианские озера начали уменьшаться и исчезать, оставшаяся вода стала бы очень соленой, что позволило бы ей оставаться жидкой, несмотря на низкую температуру.

Эти последние соленые лужи "могли стать убежищем" для микробов-экстремофилов, которые, возможно, пережили трансформацию Марса, в результате чего их останки накапливались в этих отложениях, когда вода окончательно высыхала, пишут исследователи. Если это произошло, соли также могли действовать как консервант – потенциально сохраняя доказательства этих вымерших форм жизни нетронутыми в течение миллиардов лет.

Недавние крупные открытия также намекают на то, что на Марсе сейчас гораздо больше воды, чем мы первоначально думали, что снова возродило надежду найти живых микробных марсиан на Красной планете в будущем.

В июне астрономы объявили об обнаружении "по меньшей мере 150 000 тонн" водяного инея на вершинах некоторых самых высоких вулканов Марса. А в августе ученые обнаружили, что под поверхностью Красной планеты может скрываться огромный скрытый океан – с достаточным количеством воды, чтобы покрыть планету водой на 1 милю (1,6 км).

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