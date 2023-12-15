Второй в списке National Geographic стала новая статуя, обнаруженная на острове Пасхи.

По версии National Geographic первое место среди самых захватывающих археологических открытий этого года заняли прекрасно сохранившихся 1900-летние римские клинки, вероятно, спрятанные повстанцами Бар-Кохбы в одной из 800 пещер возле Мертвого моря.

Напомним, мечи были найдены в трещине пещеры недалеко от национального парка Эйн-Геди в районе Мертвого моря в июне. Мечи, возраст которых оценивается примерно в 1900 лет, предположительно были захвачены во время восстания Бар-Кохбы иудейскими повстанцами, а затем спрятаны в расщелине скалы.

Оружие прекрасно сохранилось и, похоже, его не трогали с тех пор, как оно изначально было помещено в пещеру. Три меча имеют лезвия длиной от 60 до 65 см. Четвертый, другого типа, имеет лезвие длиной 45 см. Археологи, исследовавшие мечи, сообщили, что лезвия все еще были острыми.

По словам доктора Эйтана Кляйна, одного из археологов проекта, мечи являются "чрезвычайно редкой находкой, подобных которой никогда не находили в Израиле".

Из-за сухого климата рукояти и ножны, сделанные из дерева и кожи, также остались целыми. Такое сохранение органического вещества может помочь точно определить, где и когда были изготовлены мечи, отмечает National Geographic.

Второй в списке National Geographic стала новая статуя, обнаруженная на острове Пасхи, а номером три - открытие ранее неизвестного города майя на полуострове Юкатан в Мексике.

Археологические находки в Израиле

В Иудейской пустыне находится более 800 пещер. Многие из пещер содержат археологические находки, и в течение многих лет эта территория была объектом нападения грабителей, которые затем незаконно продавали находки.

В попытке каталогизировать и сохранить богатое археологическое наследие этого района и предотвратить разграбление, пещерный регион Иудейской пустыни в настоящее время является объектом многолетнего проекта.

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