Потрясающая находка археологов очень хорошо сохранилась. Директор Управления древностей Израиля Эли Эскусидо назвал мечи "драматическим и захватывающим открытием".

Израильские археологи нашли четыре римских меча, которые отлично сохранились благодаря сухому климату Мертвого моря. При этом три меча находились в деревянных ножнах.

Изначально археологи отправились в пещеру, расположенную недалеко от заповедника Эйн-Геди, чтобы изучить сталактит с надписью на древнем иврите. А потом нашли там эти мечи, пишет Newsweek.

Как рассказали в Управлении древностей Израиля, античные мечи были спрятаны в глубокой расщелине около 1900 лет тому назад. Ученые полагают, что такие мечи были стандартным оружием римских солдат, а в тайник его положили иудейские повстанцы, чтобы потом использовать.

"Найти один меч - большая редкость, а что означает находка четырех? Это просто мечта! Мы протерли глаза, чтобы удостовериться, что нам не привиделось", - прокомментировали редчайшую находку археологи.

"Мы знаем, что тогда происходило в истории, но увидеть такую находку - значит взглянуть истории в лицо", - отметила историка Ории Амича.

Как охарактеризовали ученые, три меча, которые были в деревянных ножнах, являются римскими спатами, которые были в ходу на всей территории Римской империи с I по VI века нашей эры. Четвертый меч отличался. Он более короткий и имеет кольцевое навершие. Специалисты идентифицировали его как пилум. Они допустили, что это орудие считалось частью стандартного вооружения римских легионов.

"Спрятанные в глубоких трещинах малодоступной пещеры мечи и пилум, дают основание предполагать, что это оружие было отобрано у римских солдат на поле боя, и намеренно спрятано иудейскими повстанцами для своих целей",, - предположил доктор Эйтан Кляйн, один из директоров проекта исследования Иудейской пустыни.

Он уточнил, что специалисты только начинают исследование находки, в ходе которого намерены выяснить, кому принадлежали мечи, где, когда и кем они изготовлены. "Возможно, это происходило во время второго крупного иудейского восстания против Римской Империи, восстания Бар-Кохбы в 132-135 годах до нашей эры", - уже сейчас допустил Кляйн.

Издание отметило, что данная находка ценна еще и из-за того, что в археологии находка древнего оружия из железа является редкостью, поскольку как правило, оружие либо переплавлялось, либо, просто разрушалось от времени. Однако засушливый климат Иудейской пустыни практически идеально сохранил мечи.

После обнаружения мечей археологи провели тщательные раскопки в пещере, обнаружив другие артефакты возрастом 6000 лет, а также римским периодом около 2000 лет назад.

Археологические находки в Израине

В этой стране регулярно происходят археологические открытия. Так, в конце прошлого года археологи нашли в Израиле клад, состоявший из 44 византийских монет из чистого золота, датируемые VII веком нашей эры. Клад общим весом всего около 170 граммов нашли при раскопках в древнем городе Банияс.

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