Гробница, в которой также содержатся мумии, скелеты и черепа, датируется периодом Среднего царства почти 4000 лет назад, но в поздний период ее повторно использовали.

Мумия женщины, почти идеально сохранившаяся в египетском гробу возрастом более 3000 лет, была обнаружена в Эль-Асасефе, Луксор, на берегу реки Нил. Власти приняли решение открыть ранее закрытый саркофаг перед международными СМИ, пишет Mirror.

"Один саркофаг был построен в стиле риши и датируется 17-й династией, а другой - 18-й династией. В обеих гробницах находились мумии внутри", - сказал министр древностей Египта Халед Аль Анани.

Восемнадцатая династия восходит к 13 веку до нашей эры, периоду, отмеченному для некоторых из самых известных фараонов, включая Тутанхамона. Команда французских исследователей начала раскопки в марте, прекратила их в мае, но возобновила работу в августе. Они также нашли пять цветных масок и более 1000 статуй Ушабти в другой гробнице неподалеку. Статуи Ушабти представляют собой миниатюрные фигурки слуг, которые будут служить умершим в загробной жизни.

Видео дня

За пять месяцев было разобрано более 300 метров завалов, чтобы обнаружить гробницу, на потолке которой находились цветные картины, изображающие владельца и его семью. Гробница, в которой также содержатся мумии, скелеты и черепа, датируется периодом Среднего царства почти 4000 лет назад, но в поздний период ее повторно использовали.

Археологические находки в Египте

Древние египтяне мумифицировали людей, чтобы сохранить их тела для загробной жизни, а мумии животных использовались в качестве религиозных подношений. С начала этого года Египет сделал более дюжины древних открытий. Страна надеется, что эти открытия украсят ее имидж за рубежом и возродят интерес среди путешественников, которые когда-то стекались к ее культовым храмам и пирамидам фараонов, но избегали страны после политического восстания 2011 года.

Тысячи мумифицированных бараньих голов были обнаружены в древнеегипетском храме. Об этом сообщает местное Министерство туризма и древностей. Как сообщается, более 2000 мумифицированных бараньих голов и величественное сооружение времен Старого Царства обнаружили в храме Рамсеса II в Абидосе. По словам археологов, находкам может быть 4300 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: