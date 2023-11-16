Надписи на неизвестном языке нашли в Турции.

В Турции археологи обнаружили надписи на неизвестном древнем языке. Предполагается, что он существовал 3 тысячи лет назад. Об этом сообщает Science Alert.

Секретный текст нашли на глиняной табличке, среди десятков тысяч других древних глиняных табличек, написанных во времена Хеттской империи во втором тысячелетии до нашей эры.

Эксперты говорят, что загадочный язык не похож ни на один другой древний письменный язык, встречающийся на Ближнем Востоке, однако он имеет общие корни с другими анатолийско-индоевропейскими языками.

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По словам руководителя археологических раскопок Андреаса Шахнера, когда он впервые взял табличку в руки, он почувствовал всю ее важность. В частности, он заметил, что глиняная табличка удивительно хорошо сохранилась по сравнению с более чем 25000 другими, найденными в том же месте на территории столицы древнего Хеттского царства.

Невероятная находка в Египте

Ранее УНИАН сообщал, что в Египте обнаружена древняя гробница выдающегося писца фараонов. Его гробница похожа на камеру правильной формы, завершающуюся погребальной комнатой.

Ученые установили, что мужчина жил примерно в первом тысячелетии до нашей эры, а умер в возрасте 25 лет. Анализ также показал, что он страдал тяжелой формой остеопороза.

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