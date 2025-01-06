Различные исследования доказали, что интеллект людей и животных сильно отличается.

Ученые давно доказали, что люди превосходят кошек и собак по интеллекту. Тем не менее довольно часто возникает вопрос о том, умнее ли эти животные младенцев.

Исследователи смогли найти ответ на этот вопрос, сообщает Live Science.

Почетный профессор психологии в Университете Британской Колумбии Стэнли Корен посвятил свою карьеру исследованию интеллекта собак, поделились в издании. Он адаптировал психологическую меру, которая получила название умственный возраст, чтобы определить когнитивные способности животных.

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Корен подчеркнул, что точное сравнение между интеллектом собак и людей невозможно провести. Тем не менее он добавил, что у собак все же есть некоторые когнитивные навыки, такие как словарный запас и счет.

Профессор рассказал в одном из своих исследований, что среднестатистическая собака может понимать около 165 слов и сигналов или даже больше. Например, бордер-колли по имени Чейзер, которого тренировал Корен, понимал более 1000 слов.

В разговоре с журналистами профессор заявил, что средний умственный возраст собак эквивалентен возрасту ребенка в 2,5 года, если говорить исключительно про когнитивные навыки. Он подчеркнул, что собаки не в полной мере способны испытывать и понимать чувство вины, как и маленькие дети.

Корен отметил, что интеллект собаки во многом зависит от ее породы, опыта и дрессировки. Например, бордер-колли и пудели обычно считаются более умными, чем чихуахуа и бульдоги.

В издании поделились, что исследования интеллекта домашних кошек проводились значительно реже, чем собак. Тем не менее ученые изучали когнитивные способности кошек.

"Мы могли бы рассматривать такие вещи, как решение проблем или новаторство/поведенческая гибкость, как своего рода замену теста на интеллект", - сказала журналистам профессор психологии в Оклендском университете в Мичигане Дженнифер Вонк.

В издании напомнили, что в 1898 году американский психолог и педагог Эдвард Ли Торндайк провел эксперимент, в ходе которого он проверил, смогут ли кошки выбраться из коробки, потянув за дверь. Методом проб и ошибок им удалось справиться с задачей.

Последующие исследования, в которых использовались лакомства в коробках-головоломках, показали, что кошки могут усваивать новые решения, когда коробка-головоломка менялась, что продемонстрировало способность кошек гибко адаптироваться к новым условиям обучения, подчеркнула Вонк. Для сравнения, дети могут начать сбегать из кроваток уже в возрасте 16 месяцев.

В другом исследовании выяснилось, что кошки способны стратегически искать себе еду, основываясь только на одном воспоминании. Кроме того, они могут понимать концепцию постоянства объекта. Человеческие младенцы обычно усваивают эту концепцию в возрасте от 4 до 10 месяцев.

"Я не думаю, что уместно сравнивать способности животных со способностями человеческих детей, потому что другие виды- это не просто отстающие в развитии люди. Они эволюционировали для решения других проблем, потому что они эволюционировали в других экологических контекстах и ​​живут в других средах", - подчеркнула Вонк.

Профессор психологии отметила, что кошки превосходят людей в таких навыках, как охота и различение запахов.

"Я думаю, нельзя сравнивать животных с людьми на разных стадиях развития. Это сравнение, которое я очень стараюсь никогда не делать. Мы должны думать о том, какие способности имеют смысл для кошек, и понимать, почему кошки преуспевают в тех вещах, в которых они преуспевают, и меньше беспокоиться о сравнении их с людьми", - добавила она.

Другие исследования ученых

Ранее ученые раскрыли секрет миграции летучих мышей на большие расстояния. По словам исследователей, обычные летучие мыши могут преодолевать почти 400 км за одну ночь.

Кроме того, ученые рассказали, что большинство владельцев кошек имеют схожие черты характера со своими любимцами. По словам исследователей, некоторые из любителей кошек могут быть глубокими людьми.

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