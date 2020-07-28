NASA сообщило о приближении к Земле астероида

Максимально астероид сблизится с Землей 5 августа.

Астероид 2009 PQ1 пройдет рядом с Землей, сообщается на сайте подразделения NASA по изучению приближающихся объектов. Его размер составляет 84 до 190 метров.

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Максимально астероид сблизится с Землей 5 августа. Он пролетит мимо планеты на расстоянии 3,2 млн км, скорость полета составит 13,4 км/c, передает kommersant.

Этот астероид был открыт 14 августа 2009 года. Его относят к группе «Аполлонов» — астероидам, трассы полета которых пересекают орбиту Земли. Такие астероиды считаются потенциально опасными.

Как сообщал УНИАН, NASA готовится начать строительство своего новейшего космического аппарата под названием "Психея". Он будет предназначен для исследования астероида "16 Психея", чей диаметр составляет 226 км.

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