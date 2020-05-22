В Солнечной системе обнаружили новый вид загадочных космических тел

Космическое тело обнаружила система предупреждения опасного сближения Земли с астероидами ATLAS.

Астрономы обнаружили в Солнечной системе новый вид загадочных космических тел.

Об этом сообщает Phys.org.

Космическое тело обнаружила система предупреждения опасного сближения Земли с астероидами ATLAS. Им оказался троянский астероид LD2. Впервые его заметили в Солнечной системе в 2019 году. При этом астероид прошел позади Солнца, а в апреле 2020 года вновь появился в поле зрения.

Читайте такжеАстероид размером с четыре футбольных поля пересечет орбиту Земли

Астероид демонстрирует признаки кометы - у него имеется кометный хвост. LD2 перемещается по орбите аналогичной Юпитеру и находится на одинаковом расстоянии от планеты, в точке Лагранжа. Астероид движется в составе облака астероидов впереди Юпитера.

По словам ученых, большинство троянских астероидов были захвачены в данной области космоса миллиарды лет назад, и поверхностный лед с них испарился. LD2 может служить доказательством того, что лед мог остаться под поверхностью космического тела. Вероятно также, что кометный хвост появился у астероида после столкновения с другим космическим телом.

Как сообщал УНИАН, солнце перешло в необычно тихий период, в ходе которого количество пятен, которые возникают на его поверхности, чрезвычайно мала. Этот уровень активности настолько низкий, что некоторые ученые допускают начало "глубокого солнечного минимума" или даже так называемого "Большого минимума".