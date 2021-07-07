Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце / скриншот
Ученые зафиксировали на Солнце сверхмощную вспышку. Явление назвали Вспышка класса Х.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам исследователей, вспышка произошла впервые за четыре года.
«Пик активности Солнца ученые обозначают латинскими буквами, в зависимости от силы излучения. Буква Х означает самую большую рентгеновскую вспышку», – отмечается в сюжете.
Ученые зафиксировали сверхмощную вспышку на Солнце
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