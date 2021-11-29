Работы уже работают в депо Киева, Харькова, Днепра, Одессы.

"Новая почта" начала активно внедрять роботов для сортировки посылок.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Использование таких роботов позволило увеличить производительность сортировки мелких посылок вдвое. Сейчас работают 272 таких робота", - говорится в сообщении.

В зависимости от веса посылки компания использует различные виды роботов. На зонах сортировки мелких отправлений (до 2 кг) используется робот-train, который разработан совместно с украинским производителем SBR. Для сортировки отправлений до 30 кг используются роботы-пируэты украинской компании Deus Robots.

Также компания стремится улучшать роботизацию грузовых терминалов.

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"Роботизация сортировочных терминалов позволяет увеличивать производительность без дополнительных нагрузок на сотрудников", - отметили в компании.

Отмечается, что сейчас роботизированы зоны грузовых и мелких отправок на 20 сортировочных центрах, и до конца года они появятся еще на 10 объектах. Работы уже работают в депо Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Борисполя, Мелитополя, Покровска, Новомосковска, Старобельска, Коростеня, Стрыя, Самбора, Ковеля, Стоянки.

Как сообщал УНИАН, ранее "Новая почта" объявила о планах построить сортировочный терминал возле "Борисполя". Стоимость терминала составит 1 млрд грн.

Справка УНИАН. Компания "Новая почта" основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет более 8 тыс. отделений по всей Украине.

Автор: Герасименко Валентина