В цифровом мире каждый может начать новую жизнь.

Недвижимость дорожает не только в нашем мире, но и в виртуальном. Все больше людей покупают виртуальную землю, квартиры и дома, а вкладывают в это ненастоящее имущество сотни миллионов настоящих долларов.

Об этом говорится в сюжете "Гроші".

В цифровом параллельном мире каждый может начать новую жизнь, работать, общаться, развлекаться и даже зарабатывать. Для погружения в метавселенную необходимы VR-очки, благодаря которым видна реалистическая картинка на 360 градусов, камеры отслеживают каждое движение, а контроллеры в руках позволяют взаимодействовать с предметами, как с реальными.

Также можно посмотреть фильм с полным погружением, что позволяет прогуляться по улицам городов мира, а также попасть на тропический пляж, не выходя из дома.

На основе виртуальной реальности компания Meta, бывший Facebook, разрабатывает собственную вселенную со своими городами, улицами, магазинами и бизнесом, где двойники людей могут вести вторую жизнь и заниматься чем угодно.

Сама вселенная еще разрабатывается, а пиксельного имущества уже распродали на 500 миллионов долларов. Крупные бренды планируют открыть настоящие виртуальные филиалы своих реальных бизнесов.

Персональные данные, которые используются в интернете для рекламы, из метавселенной вытащить еще легче, но на этом рынке смогут зарабатывать не только крупные корпорации, но и обычные люди. Например, можно вести курсы, перепродавать игровые предметы или даже купить свою цифровую землю. Правда, это очень рискованный рынок.

Также здесь есть свои мошенники, на крючок которых может попасть любой человек, плохо разбирающийся в кибербезопасности.

Метавселенная Цукерберга - что известно

Компанию американского миллиардера Марка Цукерберга Facebook переименовали в Meta. По словам бизнесмена, скоро люди смогут отказаться от экранов и дисплеев своих гаджетов, которые станут не основой, а помощниками для общения. Таким образом, метавселенная станет новой версией интернета.

В ней весь контент будет доступен в виде голограмм, а также будет доступно приватное общение и создание собственных вещей, предметов и даже целых миров. Другой составляющей метавселенной станут VR-игры, для которых, вероятно, понадобятся специальные контроллеры.

Пока что "метавселенная" от Facebook открыта только для жителей США или Канады. Раньше она были доступна только в бета-версии для избранной группы пользователей Oculus VR, которые получили приглашения.

По мнению экспертов, уже к концу текущего десятилетия большая доля населения нашей планеты так или иначе окажется в метавселенной.

Вас также могут заинтересовать новости: