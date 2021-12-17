В Facebook предлагают ходить в "пузыре", чтобы не сталкиваться с таким.

На платформе виртуальной реальности Horizon Worlds (ранее - Facebook Horizon), запущенной 9 декабря, уже фиксируют случаи домогательств.

Об этом сообщает MIT Technology Review.

Читайте такжеЭйджизм в IT: QA-тестировщица получила 200 отказов из-за своего возрастаНакануне Meta (ранее - Facebook) открыла доступ к своей платформе социальных сетей виртуальной реальности Horizon Worlds. Совершеннолетние пользователи могут пользоваться ею с помощью гарнитуры виртуальной реальности (VR-очков).

В Horizon Worlds люди в виде своих аватаров могут собираться в группы и взаимодействовать в виртуальном пространстве.

Первые случаи злоупотреблений на платформе были зафиксированы еще на стадии бета-тестирования. Одна из тестировщиц публично рассказала о тревожном инциденте - ее лапал незнакомец.

"Сексуальные домогательства - не шутка даже в обычном интернете, а виртуальная реальность добавляет новый слой, и все ощущается острее. Мало того, что вчера вечером меня облапали, там еще были другие люди, которые поддержали такое поведение. Из-за этого я почувствовала себя одинокой и отчужденной", - поделилась девушка.

В Meta проанализировали инцидент и дали тестировщице совет - чтобы не стать жертвой домагательства в метавселенной она могла воспользоваться инструментом "Safe Zone". Он включает специальный защитный "пузырь", который не позволяет другим игрокам разговаривать и как либо взаимодействовать с пользователем.

Вице-президент Horizon Вивек Шарма сказал, что это "полная неудача" и заверил, что хочет сделать функцию "пузыря" проще и доступнее.

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Автор: Анастасия Печенюк