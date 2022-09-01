В начале сентября Землю накроет магнитная буря мощностью 6 баллов.

Работники солнечных лабораторий ведут ежедневное наблюдение за активностью нашей звезды. Они предупреждают о всех опасных солнечных явлениях и возможных магнитных бурях. Такие бури могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых, пожилых и хронических больных людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Прогноз магнитных на сентябрь 2022 года

Сайт Gismeteo публикует календарь магнитных бурь в сентябре на первые две недели месяца. Первая магнитная буря в сентябре 2022 продлится два дня - 4 и 5 сентября. Буря 4 сентября будет средней силы (6 баллов), а 5 сентября ожидается слабая буря.

Відео дня:

Сайт 1+1 перечисляет следующие магнитные бури в сентябре: магнитная буря средней интенсивности 13-16 сентября, 22 сентября - слабая буря, 26 сентября - сильная магнитная буря.

Влияние магнитной бури на здоровье

В дни магнитных бурь у людей могут возникать следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в сердце, слабость и сонливость, боль в спине и суставах, повышенное давление, обострение хронических заболеваний.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов. Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату. Постарайтесь избегать стресса и меньше нервничать. Спите не меньше 7 часов в сутки и ложитесь спать в одно и то же время.

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