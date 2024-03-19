На Солнце зафиксировали две вспышки, направленные в сторону нашей планеты.

В ближайшие дни на Земле ожидается магнитная буря из-за двух вспышек на Солнце. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, 17 марта примерно в 01:00 по Гринвичу (03:00 по Киеву - УНИАН) на Солнце началось извержение, которое привело к двум выбросам корональной массы.

Первый выброс был направлен на юго-восток, а второй - на юго-запад. "Эти выбросы были проанализированы как направленные на Землю и, как ожидается, придут по отдельности после полудня 20 марта и в начале 21 марта", - сообщили синоптики Центра прогнозирования космической погоды (SWPC).

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По прогнозам, геомагнитное поле Земли ожидается спокойным 18 и 19 марта и в первой половине 20 марта. Во второй же половине 20 марта вероятны периоды активных условий и магнитная буря класса G1.

Как сообщается, во время магнитной бури такого класса возможны слабые колебания в электросетях, незначительное влияние на работу спутников и полярные сияния.

Как магнитные бури влияют на человека

Некоторые исследования предполагают, что магнитные бури могут усиливать симптомы мигрени, бессонницы, а также влиять на эмоциональное состояние, вызывая утомляемость и раздражительность у некоторых людей. Однако точные механизмы и степень воздействия магнитных бурь на человека до конца не изучены, и этот вопрос остаётся предметом дальнейших исследований.

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