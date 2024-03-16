Ожидается, что ситуация стабилизируется к 18 марта.

На Солнце произошла небольшая радиационная буря, из-за чего на Земле ожидаются магнитные возмущения.

Хотя солнечная активность в течение последних 24 часов находилась на низком уровне, множественные длительные солнечные вспышки C-класса вызвали корональные выбросы массы. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, частицы высокой энергии - протоны - могут достигать Земли за время от 20 минут до многих часов после выброса. Обычно энергетический спектр частиц и время прибытия меняются в зависимости от местоположения и характера извержения на Солнце. В среднем за солнечный цикл происходит около 50 малых солнечных радиационных бурь.

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Синоптики, следящие за космической погодой, ожидают, что поток протонов вернется к фоновому уровню 18 марта.

Как сообщается, также за последние 24 часа усилились условия солнечного ветра. Ожидается, что в норму они вернутся также к 18 марта.

Магнитные бури - влияние на человека

Влияние магнитных бурь на организм человека до сих пор не до конца понято, но есть некоторые наблюдения и гипотезы. Считается, что магнитные бури могут влиять на сон и настроение человека, вызывать у людей головные боли, обострение хронических заболеваний.

Стоит отметить, что на некоторых людей магнитные бури могут оказывать минимальное или никакого воздействия.

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