Ученые разработало алгоритм, способный отслеживать и прогнозировать магнитные бури каждую минуту.

Благодаря искусственному интеллекту, у специалистов будет около 30 минут, прежде чем убийственная магнитная буря обрушится на Землю. Об этом сообщает Universe Today.

Как сообщается, команда НАСА активно применяет модели искусственного интеллекта к данным о солнечных бурях для разработки системы раннего предупреждения. По их мнению, ИИ может уведомлять планету примерно за 30 минут до того, как потенциально разрушительная магнитная буря обрушится на Землю.

Это время связано с тем, что свет двигаться быстрее, чем материал, выбрасываемый из Солнца. В некоторых случаях, например, в Квебеке около 35 лет назад, солнечные бури могут отключать электричество на несколько часов.

Видео дня

Более экстремальные события, такие как солнечная буря в Кэррингтоне, которая произошла более 150 лет назад, могут привести к массовым разрушениям электрической и коммуникационной инфраструктуры, если они произойдут сегодня.

Как сообщается, ученые давно осознали эту проблему и не сидели сложа руки. Они объединили данные со спутников и наземных станций. Созданный алгоритм назвали DAGGER - у него довольно впечатляющие характеристики по сравнению с аналогами.

Наиболее заметным является увеличение скорости прогнозирования. По словам ученых, ИИ может предсказать серьезность и направление солнечной бури менее чем за секунду и он способен делать прогноз каждую минуту.

Как сообщается, разработка подобного ИИ крайне важна, ведь Солнце приближается к пику своего 11-летнего цикла в 2025 году.

Магнитные бури в мае - какие дни самые опасные

По предварительным расчетам, до конца мая на Земле ожидается еще две магнитные бури. Первая будет силой не выше 4 баллов, однако продлится три дня - с 23 по 25 мая. Затем, 25 мая, ожидается мощная однодневная магнитная буря, сила которой достигнет 5 баллов.

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